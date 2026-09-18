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Кресло Бюрократ CH-695N-AV/DG/TW-11 на полозьях серый TW-04 сиденье черный TW-11 купить с доставкой в Москве
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Кресло Бюрократ CH-695N-AV/DG/TW-11 на полозьях серый TW-04 сиденье черный TW-11

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Кресло Бюрократ CH-695N-AV/DG/TW-11 на полозьях серый TW-04 сиденье черный TW-11 - фото 1
Кресло Бюрократ CH-695N-AV/DG/TW-11 на полозьях серый TW-04 сиденье черный TW-11 - фото 2
Кресло Бюрократ CH-695N-AV/DG/TW-11 на полозьях серый TW-04 сиденье черный TW-11 - фото 3
Кресло Бюрократ CH-695N-AV/DG/TW-11 на полозьях серый TW-04 сиденье черный TW-11 - фото 4
Кресло Бюрократ CH-695N-AV/DG/TW-11 на полозьях серый TW-04 сиденье черный TW-11 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
нет
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
сетка/ткань
Тип установки
на полозьях
  • Кресло Бюрократ CH-695N-AV/DG/TW-11 на полозьях серый TW-04 сиденье черный TW-11 - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-695N-AV/DG/TW-11 на полозьях серый TW-04 сиденье черный TW-11 - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-695N-AV/DG/TW-11 на полозьях серый TW-04 сиденье черный TW-11 - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-695N-AV/DG/TW-11 на полозьях серый TW-04 сиденье черный TW-11 - фото 4
  • Кресло Бюрократ CH-695N-AV/DG/TW-11 на полозьях серый TW-04 сиденье черный TW-11 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311587
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
нет
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
сетка/ткань
Тип установки
на полозьях
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
10.6

Описание товара Кресло Бюрократ CH-695N-AV/DG/TW-11 на полозьях серый TW-04 сиденье черный TW-11

Полозья металлические разборные, крашеные. Соответствует стандарту Bifma. Масса: 10,56 кг. Габариты: 57х23х54 см. Высота кресла: 92,5 см. Высота сиденья: 46,5 см.

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ CH-695N-AV/DG/TW-11 на полозьях серый TW-04 сиденье черный TW-11




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
нет
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
сетка/ткань
Тип установки
на полозьях
Страна производитель
Китай
Описание
Полозья металлические разборные, крашеные. Соответствует стандарту Bifma. Масса: 10,56 кг. Габариты: 57х23х54 см. Высота кресла: 92,5 см. Высота сиденья: 46,5 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло Бюрократ CH-695N-AV/DG/TW-11 на полозьях серый TW-04 сиденье черный TW-11 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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