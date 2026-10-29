Кресло Бюрократ CH-993-LOW-V/M01 низкая спинка черный M01 сетка
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Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 230 руб.
В наличии
Код товара: 311583
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
14 230 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
12.2
Описание товара Кресло Бюрократ CH-993-LOW-V/M01 низкая спинка черный M01 сетка
Каркас металлический хромированный. Подлокотники металлические хромированные без накладок. Масса: 12,2 кг. Габариты: 62х50х54,5 см.
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Каркас металлический хромированный. Подлокотники металлические хромированные без накладок. Масса: 12,2 кг. Габариты: 62х50х54,5 см.
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Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Кресло Бюрократ CH-993-LOW-V/M01 низкая спинка черный M01 сетка - этот товар вы можете купить по цене 14230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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