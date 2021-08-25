Parker Jotter Color - Black, шариковая ручка, M, 2096873
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шариковые ручки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 311375
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Шариковые ручки
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Механизм
нажимной
Серия
Jotter
Толщина письма
1
Цвет
синий
Цвет корпуса
черный, хром
Длина сменного стержня
98
Форма наконечника
конусообразный
Диаметр пишущего узла
0.7 мм
Чернила на масляной основе
да
Для левшей
да
Цвет чернил
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х6х1
Вес, г.
100
Описание товара Parker Jotter Color - Black, шариковая ручка, M, 2096873
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитШариковая ручка Parker Jotter Orig Navy - Blue, M 2123427
-
В наличииЦена 1 560 руб.390 руб. в СплитШариковая ручка Parker IM Essential 2143631
-
В наличииЦена 1 560 руб.390 руб. в СплитШариковая ручка Parker IM Essential 2143632
-
В наличии БесплатноЦена 2 760 руб. 4 750 руб.690 руб. в СплитШариковая ручка Parker Urban Core 2143640
-
В наличииЦена 2 770 руб. 4 080 руб.693 руб. в СплитШариковая ручка Parker Urban Core 2143639
-
В наличии БесплатноЦена 2 770 руб.693 руб. в СплитШариковая ручка Parker Urban Core 2143641
-
В наличии БесплатноЦена 2 770 руб.693 руб. в СплитШариковая ручка Parker Urban Core 2143642
-
В наличии БесплатноЦена 4 170 руб.1043 руб. в СплитШариковая ручка Parker IM Premium 2143645
-
В наличииЦена 4 410 руб.1103 руб. в СплитШариковая ручка Parker IM Premium 2143643
-
В наличии БесплатноЦена 6 470 руб.1618 руб. в СплитШариковая ручка Parker 51 Core 2123493
-
В наличии БесплатноЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитШариковая ручка Parker 51 Core 2123498
-
В наличии БесплатноЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитШариковая ручка Parker 51 Core 2123503
Бренд
Тип товара
Шариковые ручки
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Механизм
нажимной
Серия
Jotter
Толщина письма
1
Цвет
синий
Цвет корпуса
черный, хром
Длина сменного стержня
98
Форма наконечника
конусообразный
Диаметр пишущего узла
0.7 мм
Чернила на масляной основе
да
Развернуть
Для левшей
да
Цвет чернил
синий
Страна производитель
Китай
Достоинства:
Приятная черная матовая часть и металлическая основа. Цена за паркер просто отличная. И сменные пасты к этой модели не дорогие. Пишет мягко, средняя толщина.
Комментарий:
Отличная моделька для письма на каждый день.
Parker Jotter Color - Black, шариковая ручка, M, 2096873 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Parker Jotter Color - Black, шариковая ручка, M, 2096873
Достоинства:
Приятная черная матовая часть и металлическая основа. Цена за паркер просто отличная. И сменные пасты к этой модели не дорогие. Пишет мягко, средняя толщина.
Комментарий:
Отличная моделька для письма на каждый день.