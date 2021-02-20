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Обложка для автодокументов натуральная кожа галант, DOCUMENTS, черная, BRAUBERG

Артикул: 311340
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  • Обложка для автодокументов натуральная кожа галант, DOCUMENTS, черная, BRAUBERG - фото 1
  • Обложка для автодокументов натуральная кожа галант, DOCUMENTS, черная, BRAUBERG - фото 2
  • Обложка для автодокументов натуральная кожа галант, DOCUMENTS, черная, BRAUBERG - фото 3
Обложка для автодокументов натуральная кожа галант, DOCUMENTS, черная, BRAUBERG - фото 1
Обложка для автодокументов натуральная кожа галант, DOCUMENTS, черная, BRAUBERG - фото 2
Обложка для автодокументов натуральная кожа галант, DOCUMENTS, черная, BRAUBERG - фото 3
410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 311340
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БрендBrauberg
Тип товара

Модель выполнена из натуральной кожи "галант" в черном цвете и украшена тисненой надписью "DOCUMENTS". Снабжена противокражным элементом. Имеет 6 пластиковых карманов и карман для водительских прав. Благодаря компактным размерам 95х130 мм удобно всегда носить с собой. Упакована в пакет с европодвесом.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Обложка для автодокументов BRAUBERG предназначена для создания идеального порядка! Удобный лаконичный аксессуар спешите приобрести в нашем интернет-магазине!



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