Обложка для автодокументов натуральная кожа галант, DOCUMENTS, черная, BRAUBERG

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Модель выполнена из натуральной кожи "галант" в черном цвете и украшена тисненой надписью "DOCUMENTS". Снабжена противокражным элементом. Имеет 6 пластиковых карманов и карман для водительских прав. Благодаря компактным размерам 95х130 мм удобно всегда носить с собой. Упакована в пакет с европодвесом.
Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.
Обложка для автодокументов BRAUBERG предназначена для создания идеального порядка! Удобный лаконичный аксессуар спешите приобрести в нашем интернет-магазине!
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