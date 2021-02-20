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Главная Канцтовары Бумага Этикетки и ценники Brauberg Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА красная, 52 мм, 500 шт, BRAUBER

Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА красная, 52 мм, 500 шт, BRAUBER

Артикул: 311291
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  • Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА красная, 52 мм, 500 шт, BRAUBER - фото 1
  • Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА красная, 52 мм, 500 шт, BRAUBER - фото 2
  • Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА красная, 52 мм, 500 шт, BRAUBER - фото 3
  • Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА красная, 52 мм, 500 шт, BRAUBER - фото 4
  • Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА красная, 52 мм, 500 шт, BRAUBER - фото 5
  • Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА красная, 52 мм, 500 шт, BRAUBER - фото 6
Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА красная, 52 мм, 500 шт, BRAUBER - фото 1
Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА красная, 52 мм, 500 шт, BRAUBER - фото 2
Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА красная, 52 мм, 500 шт, BRAUBER - фото 3
Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА красная, 52 мм, 500 шт, BRAUBER - фото 4
Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА красная, 52 мм, 500 шт, BRAUBER - фото 5
Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА красная, 52 мм, 500 шт, BRAUBER - фото 6
840 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311291
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Матовые этикетки-звездочки для сшивки документов имеют круглую форму тридцатиконечной звезды и стандартный диаметр 52 мм, что является основным стандартом во всем мире. Специальный клеевой слой обеспечивает отличное прилипание и сцепление с поверхностью документа. При попытке отклеивания бумага разрушается. Комплект из 500 штук является выгодным приобретением и способен опечатать большое количество документов.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Этикетки-звездочки значительно упрощают процесс делопроизводства. Они эффективно используются в адвокатских бюро, бюро переводов, государственных учреждениях, в нотариальных конторах, регистрационных организациях, а также в юридических, финансовых отделах и бухгалтериях любых коммерческих организаций. Приобрести самоклеящиеся этикетки BRAUBERG можно в нашем интернет-магазине.



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Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА красная, 52 мм, 500 шт, BRAUBER - по цене 840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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