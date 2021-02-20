Пластилин шариковый ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК В ЭКСПЕДИЦИИ,6 цв. по 125 мл, незастывающий, БЛЕСТКИ

Он состоит из маленьких пенопластовых шариков с блестками, скрепленных между собой. Обладает прекрасными пластичными свойствами, мягкостью и яркими сочными цветами в количестве 6 штук. Не прилипаем к рукам. Держится на воде. Масса бруска - 125 г, общий вес - 750 г. Рекомендуется детям, достигшим 3-летнего возраста.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.



Шариковый пластилин ЮНЛАНДИЯ - идеальный материал для всестороннего развития ребенка. Приобретайте товары для творческого развития ЮНЛАНДИЯ в нашем интернет-магазине!