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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Шариковые ручки PARKER Ручка шариковая PARKER Vector Standard Blue CT, корпус синий, детали нерж. сталь, синяя, 2025419

Ручка шариковая PARKER Vector Standard Blue CT, корпус синий, детали нерж. сталь, синяя, 2025419

Артикул: 311207
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  • Ручка шариковая PARKER Vector Standard Blue CT, корпус синий, детали нерж. сталь, синяя, 2025419 - фото 1
  • Ручка шариковая PARKER Vector Standard Blue CT, корпус синий, детали нерж. сталь, синяя, 2025419 - фото 2
  • Ручка шариковая PARKER Vector Standard Blue CT, корпус синий, детали нерж. сталь, синяя, 2025419 - фото 3
  • Ручка шариковая PARKER Vector Standard Blue CT, корпус синий, детали нерж. сталь, синяя, 2025419 - фото 4
  • Ручка шариковая PARKER Vector Standard Blue CT, корпус синий, детали нерж. сталь, синяя, 2025419 - фото 5
  • Ручка шариковая PARKER Vector Standard Blue CT, корпус синий, детали нерж. сталь, синяя, 2025419 - фото 6
Ручка шариковая PARKER Vector Standard Blue CT, корпус синий, детали нерж. сталь, синяя, 2025419 - фото 1
Ручка шариковая PARKER Vector Standard Blue CT, корпус синий, детали нерж. сталь, синяя, 2025419 - фото 2
Ручка шариковая PARKER Vector Standard Blue CT, корпус синий, детали нерж. сталь, синяя, 2025419 - фото 3
Ручка шариковая PARKER Vector Standard Blue CT, корпус синий, детали нерж. сталь, синяя, 2025419 - фото 4
Ручка шариковая PARKER Vector Standard Blue CT, корпус синий, детали нерж. сталь, синяя, 2025419 - фото 5
Ручка шариковая PARKER Vector Standard Blue CT, корпус синий, детали нерж. сталь, синяя, 2025419 - фото 6
700 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311207
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендPARKER
Тип товара

В комплекте: стержень, гарантийный талон с инструкцией, подарочная коробка.



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Самовывоз невозможен
Ручка шариковая PARKER Vector Standard Blue CT, корпус синий, детали нерж. сталь, синяя, 2025419 - стоимость товара 700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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