191542, Холст на картоне с контуром BRAUBERG ART CLASSIC "УЛОЧКИ", 30х40см, грунтованный, хлопок

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|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Легкий, компактный материал с фактурой холста, обеспечивающей максимальную сцепку картонной основы с краской. Изготовлен из 100% хлопка, с мелким зерном. Прочная поверхность плотностью 280 г/м2 выдерживает множество слоев краски и воздействие разбавителя, хорошо переносит изменения влажности и температуры. Благодаря уже нанесенному контуру художнику остается только подобрать цветовую гамму для будущей картины. Холст на картоне легко вставить в обычную рамку. Размер - 30х40 см.
Данный товар сочетает в себе высокое качество по приемлемой цене.
Художник начинается там, где начинается творчество! Для воплощения своих идей приобретайте товары для творчества BRAUBERG ART "CLASSIC" в нашем интернет-магазине!
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