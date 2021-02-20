Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 35мм, фиолет., до 180 листов (удвоенный срок службы

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|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Папка стандартного формата А4 вмещает до 180 листов. Изготовлена из плотного картона с покрытием ПВХ толщиной 2 мм с гладкой фактурой. Допускается влажная обработка поверхности. Внутренняя сторона обложки снабжена прозрачным карманом. Для идентификации имеется бумажный корешок. Ширина корешка составляет 35 мм. Папка оснащена двумя кольцами, которые обеспечивают надежное хранение документов. В неё можно вставить файлы или проколотые дыроколом листы и, при необходимости, заменить их на другие.
Каждая солидная компания или организация должна иметь папку на кольцах BRAUBERG. Спешите ее приобрести в нашем интернет-магазине.
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