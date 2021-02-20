Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Racing car, 38х29х16 см

"PREMIUM" - название серии говорит за себя: качество материалов, печати, декоративные элементы, внимательное отношение к мелочам.

Обновленная модель имеет боковые карманы на резинке, улучшенное качество печати.

Покрыт высококачественной влагоотталкивающей нейлоновой тканью - кордура, в которой за счёт особой структуры нити достигнута четырёхкратная стойкость к истиранию по сравнению с простым нейлоном, также эта ткань легко чистится.

Регулируемые по длине и высоте лямки можно оптимально подогнать под комплекцию ребенка, чтобы ранец носился с комфортом, несмотря на зачастую избыточный вес содержимого: учебников, тетрадей, канцтоваров. Регулировка позволит использовать ранец не один год!

Удобная мягкая вентилируемая спинка с воздушными спонжевыми панелями разработана с учетом анатомических особенностей детей младшего школьного возраста. При правильной регулировке ранец будет практически не ощущаться на плечах и не будет доставлять дискомфорт при носке. В процессе эксплуатации равномерное распределение нагрузки позволит сохранить правильную осанку!

В основном отделении ранца можно легко и быстро разместить учебники и тетради между двумя плотными перегородками. Внутри фронтального отделения находится органайзер для канцтоваров, карман для телефона, карабин для ключей и большое отделение из сетки. Такая организация пространства поможет держать принадлежности в сохранности и приучить ребенка к порядку. Ранец широко раскрывается, повышая удобство использования, а за счёт боковых перегородок содержимое не выскользнет из ранца.

Ранец легко открывать и закрывать одной рукой с любой стороны - каждое отделение имеет долговечную реверсивную молнию с двумя металлическими бегунками.

Нести ранец будет удобно не только на плечах, но и в руке за прочную уплотненную ручку. Также имеется специальная петелька из плетеной нейлоновой нити для подвешивания на крючок парты.

Светоотражающие элементы ранца расположены спереди, на торцах и на лямках. Они необходимы для безопасности пользователя в темное время суток.

Дно ранца покрыто плотным полиуретаном для защиты от попадания влаги. Дополнительно имеются резиновые ножки для устойчивости и защиты от загрязнений.

Декоративный брелок-подвеска в подарок.

Яркая этикетка расположена на передней стороне ранца, делая его более заметным на полке магазина, а информация в ней отражает главные потребительские свойства, помогая покупателю принять решение о покупке.

Ранец упакован в плотный ПЭТ пакет с замком Zip Lock с ручками, который сохранит качество и товарный вид при хранении и транспортировке.

Рюкзаки и ранцы BRAUBERG - это высокое качество и проработанные до мелочей модели с современным дизайном и широким функционалом. На протяжении 15 лет наши специалисты сосредоточены на разработке, производстве и совершенствовании рюкзаков и ранцев для детей. Именно поэтому BRAUBERG выбирают дети и родители по всей стране. Закажите ранец BRAUBERG прямо сейчас и убедитесь в этом сами!