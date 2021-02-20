Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см

Этот рюкзак не только стильный, но и практичный: количество карманов и отделений позволит иметь все необходимое под рукой - в том числе и ноутбук.

Рюкзак изготовлен из качественного полиэстера, который легко чистится.

Широкие дышащие лямки позволяют носить рюкзак с комфортом.

В основном отделении рюкзака можно легко и быстро разместить личные вещи, а также воспользоваться отсеком на липучке-держателе для ноутбука. Внутри фронтального отделения находится органайзер для канцтоваров, карман для телефона. Также имеется два передних и два боковых кармана.

Рюкзак легко открывать и закрывать одной рукой с любой стороны - основное отделение имеет долговечную реверсивную молнию с двумя металлическими бегунками.

В боковых карманах на резинке можно разместить бутылочку, термос или зонт.

Нести рюкзак будет удобно не только на плечах, но и в руке за прочную уплотненную ручку.

Рюкзак упакован в плотный ПЭТ пакет, который сохранит качество и товарный вид при хранении и транспортировке.

Рюкзаки и ранцы BRAUBERG - это высокое качество и проработанные до мелочей модели с современным дизайном и широким функционалом. На протяжении 15 лет наши специалисты сосредоточены на разработке, производстве и совершенствовании рюкзаков и ранцев для детей. Именно поэтому BRAUBERG выбирают дети и родители по всей стране.

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