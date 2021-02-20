Папка архивная для переплета Форма 21 40 мм с гребешками БУРАЯ, 4 отверстия, завязки, STAFF,72329

Папка стандартного формата А4 вмещает до 450 листов. Материал крышки выполнен из переплетного картона, материал корешка - из бумвинила. Ширина корешка составляет 40 мм. Внутренние гребешки с четырьмя отверстиями позволяют подшивать документы с помощью тесьмы, нити или механизма для скоросшивания. Подходит для работы со станками для архивного переплета документов УПД (531080, 531081, 531082).

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