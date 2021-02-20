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Главная Канцтовары Товары для школы Товары для лепки Юнландия Пластилин шариковый ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК В ЗООПАРКЕ СО СЛОНОМ, 4 цв. по 125 мл, незастывающий

Пластилин шариковый ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК В ЗООПАРКЕ СО СЛОНОМ, 4 цв. по 125 мл, незастывающий

Артикул: 311040
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  • Пластилин шариковый ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК В ЗООПАРКЕ СО СЛОНОМ, 4 цв. по 125 мл, незастывающий - фото 1
  • Пластилин шариковый ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК В ЗООПАРКЕ СО СЛОНОМ, 4 цв. по 125 мл, незастывающий - фото 2
  • Пластилин шариковый ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК В ЗООПАРКЕ СО СЛОНОМ, 4 цв. по 125 мл, незастывающий - фото 3
  • Пластилин шариковый ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК В ЗООПАРКЕ СО СЛОНОМ, 4 цв. по 125 мл, незастывающий - фото 4
  • Пластилин шариковый ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК В ЗООПАРКЕ СО СЛОНОМ, 4 цв. по 125 мл, незастывающий - фото 5
Пластилин шариковый ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК В ЗООПАРКЕ СО СЛОНОМ, 4 цв. по 125 мл, незастывающий - фото 1
Пластилин шариковый ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК В ЗООПАРКЕ СО СЛОНОМ, 4 цв. по 125 мл, незастывающий - фото 2
Пластилин шариковый ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК В ЗООПАРКЕ СО СЛОНОМ, 4 цв. по 125 мл, незастывающий - фото 3
Пластилин шариковый ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК В ЗООПАРКЕ СО СЛОНОМ, 4 цв. по 125 мл, незастывающий - фото 4
Пластилин шариковый ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК В ЗООПАРКЕ СО СЛОНОМ, 4 цв. по 125 мл, незастывающий - фото 5
300 руб. 
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Артикул: 311040
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

Он состоит из маленьких пенопластовых шариков, скрепленных между собой. Обладает прекрасными пластичными свойствами, мягкостью и яркими сочными цветами в количестве 4 штук. Не прилипаем к рукам. Держится на воде. Масса бруска - 125 г, общий вес - 500 г. Рекомендуется детям, достигшим 3-летнего возраста.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Шариковый пластилин ЮНЛАНДИЯ - идеальный материал для всестороннего развития ребенка. Приобретайте товары для творческого развития ЮНЛАНДИЯ в нашем интернет-магазине!



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Пластилин шариковый ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК В ЗООПАРКЕ СО СЛОНОМ, 4 цв. по 125 мл, незастывающий - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 300 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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