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Главная Канцтовары Товары для школы Рюкзаки, ранцы, сумки Brauberg Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см

Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см

Артикул: 311019
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  • Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 1
  • Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 2
  • Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 3
  • Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 4
  • Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 5
  • Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 6
  • Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 7
  • Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 8
  • Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 9
  • Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 10
  • Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 11
  • Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 12
  • Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 13
  • Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 14
  • Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 15
  • Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 16
Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 1
Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 2
Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 3
Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 4
Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 5
Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 6
Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 7
Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 8
Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 9
Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 10
Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 11
Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 12
Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 13
Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 14
Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 15
Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - фото 16
3 490 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311019
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

"PREMIUM" - название серии говорит за себя: качество материалов, печати, декоративные элементы, внимательное отношение к мелочам.

Обновленная модель имеет боковые карманы на резинке, улучшенное качество печати.

Покрыт высококачественной влагоотталкивающей нейлоновой тканью - кордура, в которой за счёт особой структуры нити достигнута четырёхкратная стойкость к истиранию по сравнению с простым нейлоном, также эта ткань легко чистится.

Регулируемые по длине и высоте лямки, можно оптимально подогнать под комплекцию ребенка, чтобы ранец носился с комфортом, несмотря на зачастую избыточный вес содержимого: учебников, тетрадей, канцтоваров. Регулировка позволит использовать ранец не один год!

Удобная мягкая вентилируемая спинка с воздушными спонжевыми панелями разработана с учетом анатомических особенностей детей младшего школьного возраста. При правильной регулировке ранец будет практически не ощущаться на плечах и не будет доставлять дискомфорт при носке. В процессе эксплуатации равномерное распределение нагрузки позволит сохранить правильную осанку!

В основном отделении ранца можно легко и быстро разместить учебники и тетради между двумя плотными перегородками. Внутри фронтального отделения находится органайзер для канцтоваров, карман для телефона, карабин для ключей и большое отделение из сетки. Такая организация пространства поможет держать принадлежности в сохранности и приучить ребенка к порядку. Ранец широко раскрывается, повышая удобство использования, а за счёт боковых перегородок содержимое не выскользнет из ранца.

Ранец легко открывать и закрывать одной рукой с любой стороны - каждое отделение имеет долговечную реверсивную молнию с двумя металлическими бегунками.

Нести ранец будет удобно не только на плечах, но и в руке за прочную уплотненную ручку. Также имеется специальная петелька из плетеной нейлоновой нити для подвешивания на крючок парты.

Светоотражающие элементы ранца расположены спереди, на торцах и на лямках. Они необходимы для безопасности пользователя в темное время суток.

Дно ранца покрыто плотным полиуретаном для защиты от попадания влаги. Дополнительно имеются резиновые ножки для устойчивости и защиты от загрязнений.

Декоративный брелок-подвеска в подарок.

Яркая этикетка расположена на передней стороне ранца, делая его более заметным на полке магазина, а информация в ней отражает главные потребительские свойства, помогая покупателю принять решение о покупке.

Ранец упакован в плотный ПЭТ пакет с замком Zip Lock с ручками, который сохранит качество и товарный вид при хранении и транспортировке.

Рюкзаки и ранцы BRAUBERG - это высокое качество и проработанные до мелочей модели с современным дизайном и широким функционалом. На протяжении 15 лет наши специалисты сосредоточены на разработке, производстве и совершенствовании рюкзаков и ранцев для детей. Именно поэтому BRAUBERG выбирают дети и родители по всей стране. Закажите ранец BRAUBERG прямо сейчас и убедитесь в этом сами!



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Самовывоз невозможен
Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Paris, 38х29х16 см - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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