Папка на 4 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 40мм, синяя, до 250 листов (удвоенный срок службы

Папка стандартного формата А4 вмещает до 250 листов. Изготовлена из плотного картона с покрытием ПВХ толщиной 2 мм с гладкой фактурой. Допускается влажная обработка поверхности. Внутренняя сторона обложки снабжена прозрачным карманом. Для идентификации имеется сменный бумажный корешок. Ширина корешка составляет 40 мм. Папка оснащена четырьмя кольцами, которые обеспечивают надежное хранение документов. В неё можно вставить файлы или проколотые дыроколом листы и, при необходимости, заменить их на другие. Каждая папка упакована в индивидуальный пакет.

Каждая солидная компания или организация должна иметь папку на кольцах BRAUBERG, которую можно приобрести в нашем интернет-магазине!