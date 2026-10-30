Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, розовый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, розовый
Степлер - это полезный предмет, который можно встретить на столе не только школьников и студентов, но и офисных работников, а также предпринимателей. Степлер известного немецкого бренда BRAUBERG способен скрепить 25 листов за один раз, что существенно способствует экономии рабочего времени. Размер скоб №24/6, 26/6 подходит для бумаги различной плотности. Корпус изготовлен из пластика. Глубина закладки бумаги, которая определяется расстоянием от края бумаги до места пробивки - 65 мм. Деловой аксессуар не займет на рабочем столе много места, а ярко-розовый цвет в сочетании с серым станет отличным акцентом в интерьере. Безупречное немецкое качество степлера BRAUBERG "Original" по доступной цене навсегда станет незаменимым помощником при работе с документацией.
Смотрите также: Ножи и коврики для резки, Ножницы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Степлер - это полезный предмет, который можно встретить на столе не только школьников и студентов, но и офисных работников, а также предпринимателей. Степлер известного немецкого бренда BRAUBERG способен скрепить 25 листов за один раз, что существенно способствует экономии рабочего времени. Размер скоб №24/6, 26/6 подходит для бумаги различной плотности. Корпус изготовлен из пластика. Глубина закладки бумаги, которая определяется расстоянием от края бумаги до места пробивки - 65 мм. Деловой аксессуар не займет на рабочем столе много места, а ярко-розовый цвет в сочетании с серым станет отличным акцентом в интерьере. Безупречное немецкое качество степлера BRAUBERG "Original" по доступной цене навсегда станет незаменимым помощником при работе с документацией.
Смотрите также: Ножи и коврики для резки, Ножницы
Отзывы о товаре Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, розовый