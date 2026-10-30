Top.Mail.Ru
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, розовый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, розовый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, розовый - фото 1
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, розовый - фото 2
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, розовый - фото 3
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, розовый - фото 4
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, розовый - фото 5
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, розовый - фото 6
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, розовый - фото 7
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, розовый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, розовый - фото 1
  • Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, розовый - фото 2
  • Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, розовый - фото 3
  • Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, розовый - фото 4
  • Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, розовый - фото 5
  • Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, розовый - фото 6
  • Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, розовый - фото 7
  • Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, розовый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
107 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 310975
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Brauberg
Размеры в упаковке, см
14х7х4
Вес, г.
151

Описание товара Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, розовый

Степлер - это полезный предмет, который можно встретить на столе не только школьников и студентов, но и офисных работников, а также предпринимателей. Степлер известного немецкого бренда BRAUBERG способен скрепить 25 листов за один раз, что существенно способствует экономии рабочего времени. Размер скоб №24/6, 26/6 подходит для бумаги различной плотности. Корпус изготовлен из пластика. Глубина закладки бумаги, которая определяется расстоянием от края бумаги до места пробивки - 65 мм. Деловой аксессуар не займет на рабочем столе много места, а ярко-розовый цвет в сочетании с серым станет отличным акцентом в интерьере. Безупречное немецкое качество степлера BRAUBERG "Original" по доступной цене навсегда станет незаменимым помощником при работе с документацией.

Отзывы о товаре Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, розовый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Brauberg
Описание

Степлер - это полезный предмет, который можно встретить на столе не только школьников и студентов, но и офисных работников, а также предпринимателей. Степлер известного немецкого бренда BRAUBERG способен скрепить 25 листов за один раз, что существенно способствует экономии рабочего времени. Размер скоб №24/6, 26/6 подходит для бумаги различной плотности. Корпус изготовлен из пластика. Глубина закладки бумаги, которая определяется расстоянием от края бумаги до места пробивки - 65 мм. Деловой аксессуар не займет на рабочем столе много места, а ярко-розовый цвет в сочетании с серым станет отличным акцентом в интерьере. Безупречное немецкое качество степлера BRAUBERG "Original" по доступной цене навсегда станет незаменимым помощником при работе с документацией.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, розовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...