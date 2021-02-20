Картон цветной А4 СУПЕРБЛЕСТКИ, 5л. 5цв., 280г/м2, ОСТРОВ СОКРОВИЩ

Цветной картон по всей поверхности покрыт блестками и обладает плотностью 280 г/м2. Может использоваться, начиная с трехлетнего возраста. Картон легко режется ножницами, сгибается и клеится. Внутренний блок состоит из 5 листов формата А4 (200х297 мм) и 5 цветов.

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