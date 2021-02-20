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Главная Канцтовары Хобби и творчество Художественные краски Луч Гуашь ЛУЧ Zoo, 18 цветов по 15 мл, блок-тара, без кисти, картонная упаковка, 29С 1708-08

Гуашь ЛУЧ Zoo, 18 цветов по 15 мл, блок-тара, без кисти, картонная упаковка, 29С 1708-08

Артикул: 310796
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  • Гуашь ЛУЧ Zoo, 18 цветов по 15 мл, блок-тара, без кисти, картонная упаковка, 29С 1708-08 - фото 1
  • Гуашь ЛУЧ Zoo, 18 цветов по 15 мл, блок-тара, без кисти, картонная упаковка, 29С 1708-08 - фото 2
  • Гуашь ЛУЧ Zoo, 18 цветов по 15 мл, блок-тара, без кисти, картонная упаковка, 29С 1708-08 - фото 3
Гуашь ЛУЧ Zoo, 18 цветов по 15 мл, блок-тара, без кисти, картонная упаковка, 29С 1708-08 - фото 1
Гуашь ЛУЧ Zoo, 18 цветов по 15 мл, блок-тара, без кисти, картонная упаковка, 29С 1708-08 - фото 2
Гуашь ЛУЧ Zoo, 18 цветов по 15 мл, блок-тара, без кисти, картонная упаковка, 29С 1708-08 - фото 3
370 руб. 
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Артикул: 310796
В наличии
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БрендЛуч
Тип товара

18 ярких сочных цветов красок изготовлены на основе натуральных компонентов и высококачественных пигментов. Гуашь имеет высокую светостойкость и укрывистость, приятную матовую поверхность. Герметичная упаковка предотвращает краску от высыхания, баночки краски находятся на одной "связке", что предотвращает их рассыпание по портфелю, столу. Объем баночки равен 15 мл. Общий объем - 270 мл.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

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Гуашь ЛУЧ Zoo, 18 цветов по 15 мл, блок-тара, без кисти, картонная упаковка, 29С 1708-08 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 370 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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