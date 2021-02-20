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Готовальня BRAUBERG Architect, 5 предметов: циркуль 135мм, 2 вставки, держатель, грифель

Артикул: 310719
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  • Готовальня BRAUBERG Architect, 5 предметов: циркуль 135мм, 2 вставки, держатель, грифель - фото 1
  • Готовальня BRAUBERG Architect, 5 предметов: циркуль 135мм, 2 вставки, держатель, грифель - фото 2
  • Готовальня BRAUBERG Architect, 5 предметов: циркуль 135мм, 2 вставки, держатель, грифель - фото 3
Готовальня BRAUBERG Architect, 5 предметов: циркуль 135мм, 2 вставки, держатель, грифель - фото 1
Готовальня BRAUBERG Architect, 5 предметов: циркуль 135мм, 2 вставки, держатель, грифель - фото 2
Готовальня BRAUBERG Architect, 5 предметов: циркуль 135мм, 2 вставки, держатель, грифель - фото 3
360 руб. 
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Артикул: 310719
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

В состав готовальни входят 5 предметов: - циркуль; - рейсфедерная вставка; - держатель; - игольная вставка; - пенал с запасным грифелем. Циркуль длиной 135 мм имеет несгибаемые штанги. Изготовлен из металла, дополнительный цвет элементов - черный. Поставляется в пластиковом пенале с прозрачной крышкой и с европодвесом.

С готовальнями BRAUBERG "Architect" чертежные работы станут проще, чем когда-либо! Спешите оформить заказ в нашем интернет-магазине!



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Готовальня BRAUBERG Architect, 5 предметов: циркуль 135мм, 2 вставки, держатель, грифель - стоимость товара 360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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