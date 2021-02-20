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Главная Канцтовары Хобби и творчество Художественные краски Юнландия Гуашь ЮНЛАНДИЯ ЮНЫЙ ВОЛШЕБНИК 10+2 цвета (золотистый+серебристый) по 20 мл, б/кисти, картон, 19151

Гуашь ЮНЛАНДИЯ ЮНЫЙ ВОЛШЕБНИК 10+2 цвета (золотистый+серебристый) по 20 мл, б/кисти, картон, 19151

Артикул: 310665
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  • Гуашь ЮНЛАНДИЯ ЮНЫЙ ВОЛШЕБНИК 10+2 цвета (золотистый+серебристый) по 20 мл, б/кисти, картон, 19151 - фото 1
  • Гуашь ЮНЛАНДИЯ ЮНЫЙ ВОЛШЕБНИК 10+2 цвета (золотистый+серебристый) по 20 мл, б/кисти, картон, 19151 - фото 2
  • Гуашь ЮНЛАНДИЯ ЮНЫЙ ВОЛШЕБНИК 10+2 цвета (золотистый+серебристый) по 20 мл, б/кисти, картон, 19151 - фото 3
  • Гуашь ЮНЛАНДИЯ ЮНЫЙ ВОЛШЕБНИК 10+2 цвета (золотистый+серебристый) по 20 мл, б/кисти, картон, 19151 - фото 4
  • Гуашь ЮНЛАНДИЯ ЮНЫЙ ВОЛШЕБНИК 10+2 цвета (золотистый+серебристый) по 20 мл, б/кисти, картон, 19151 - фото 5
  • Гуашь ЮНЛАНДИЯ ЮНЫЙ ВОЛШЕБНИК 10+2 цвета (золотистый+серебристый) по 20 мл, б/кисти, картон, 19151 - фото 6
Гуашь ЮНЛАНДИЯ ЮНЫЙ ВОЛШЕБНИК 10+2 цвета (золотистый+серебристый) по 20 мл, б/кисти, картон, 19151 - фото 1
Гуашь ЮНЛАНДИЯ ЮНЫЙ ВОЛШЕБНИК 10+2 цвета (золотистый+серебристый) по 20 мл, б/кисти, картон, 19151 - фото 2
Гуашь ЮНЛАНДИЯ ЮНЫЙ ВОЛШЕБНИК 10+2 цвета (золотистый+серебристый) по 20 мл, б/кисти, картон, 19151 - фото 3
Гуашь ЮНЛАНДИЯ ЮНЫЙ ВОЛШЕБНИК 10+2 цвета (золотистый+серебристый) по 20 мл, б/кисти, картон, 19151 - фото 4
Гуашь ЮНЛАНДИЯ ЮНЫЙ ВОЛШЕБНИК 10+2 цвета (золотистый+серебристый) по 20 мл, б/кисти, картон, 19151 - фото 5
Гуашь ЮНЛАНДИЯ ЮНЫЙ ВОЛШЕБНИК 10+2 цвета (золотистый+серебристый) по 20 мл, б/кисти, картон, 19151 - фото 6
350 руб. 
Купить
Артикул: 310665
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

В наборе 12 ярких сочных цветов красок, которые включают два уникальных цвета - золотой и серебрянный. Они полностью безопасны в использовании, не токсичны и не имеют резкого запаха. Гуашь имеет высокую светостойкость и укрывистость, легко размывается водой, хорошо наносится, без труда удаляется с рук и одежды. Краска упакована в пластмассовые герметичные баночки, объемом 20 мл.
Общий объем гуаши - 120 мл.

Рисование способствует развитию мелкой моторики рук и воображения. С помощью гуаши ЮНЛАНДИЯ все мечты ребенка воплотятся в реальность! Покупайте товары для детского творчества в нашем интернет-магазине!



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Гуашь ЮНЛАНДИЯ ЮНЫЙ ВОЛШЕБНИК 10+2 цвета (золотистый+серебристый) по 20 мл, б/кисти, картон, 19151 - данный товар вы можете купить по цене 350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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