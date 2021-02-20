Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, БЕЛЫЙ

Меловой маркер белого цвета обладает круглым корпусом из пластика, диаметр которого 29 мм. Предназначен для росписи, создания рисунков и надписей на зеркалах, стекле, меловой пленке и прочих гладких и невпитывающих поверхностях. Рисунок получается плотный и яркий. Чернила на водно-меловой основе не имеют резкого запаха. Толщина линии письма - от 2 мм до 15 мм, в зависимости от угла наклона мелового маркера. Чернила светятся в УФ-свете, обладают повышенной светостойкостью, прямоугольный наконечник устойчив к повреждению и истиранию. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 1. Перед использованием хорошо встряхнуть с закрытым колпачком. 2. Снять колпачок, надавить на наконечник, дождаться, когда чернила полностью пропитают его. 3. После использования плотно закрыть колпачок.

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