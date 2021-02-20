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Кухонный комбайн Bosch MUM50131 белый/черный

Артикул: 310530
  • Кухонный комбайн Bosch MUM50131 белый/черный - фото 1
  • Кухонный комбайн Bosch MUM50131 белый/черный - фото 2
  • Кухонный комбайн Bosch MUM50131 белый/черный - фото 3
  • Кухонный комбайн Bosch MUM50131 белый/черный - фото 4
  • Кухонный комбайн Bosch MUM50131 белый/черный - фото 5
  • Кухонный комбайн Bosch MUM50131 белый/черный - фото 6
Кухонный комбайн Bosch MUM50131 белый/черный - фото 1
Кухонный комбайн Bosch MUM50131 белый/черный - фото 2
Кухонный комбайн Bosch MUM50131 белый/черный - фото 3
Кухонный комбайн Bosch MUM50131 белый/черный - фото 4
Кухонный комбайн Bosch MUM50131 белый/черный - фото 5
Кухонный комбайн Bosch MUM50131 белый/черный - фото 6
22 330 руб. 
27 375 руб. 
Купить
+ 183 КэтКоинов
Артикул: 310530
В наличии
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Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендBosch
Тип товара
Кухонный комбайн Bosch MUM50131 белый/черный


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Кухонный комбайн Bosch MUM50131 белый/черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 22330 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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