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Главная Техника для кухни Нарезка и смешивание Блендеры Polaris Блендер стационарный Polaris PTB 0207 белый/оранжевый

Блендер стационарный Polaris PTB 0207 белый/оранжевый

Артикул: 310481
  • Блендер стационарный Polaris PTB 0207 белый/оранжевый - фото 1
  • Блендер стационарный Polaris PTB 0207 белый/оранжевый - фото 2
  • Блендер стационарный Polaris PTB 0207 белый/оранжевый - фото 3
  • Блендер стационарный Polaris PTB 0207 белый/оранжевый - фото 4
Блендер стационарный Polaris PTB 0207 белый/оранжевый - фото 1
Блендер стационарный Polaris PTB 0207 белый/оранжевый - фото 2
Блендер стационарный Polaris PTB 0207 белый/оранжевый - фото 3
Блендер стационарный Polaris PTB 0207 белый/оранжевый - фото 4
2 120 руб. 
2 626 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310481
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендPolaris
Тип товараБлендеры
Вакуумное смешиваниенет
Вакуумный насоснет
Управлениемеханическое
Типстационарный
Режимы скоростиимпульсный режим
Работа от аккумуляторанет
Основной цветбелый
НасадкиНож-измельчитель
Мощность, Вт500
Материал кувшинапластик
Материал корпусапластик
Комплектацияблендер с кувшином
Количество скоростей2
Дополнительный цветжелтый
Дисплейнет
Функции и особенностиотверстие для ингредиентов
Емкость кувшина, л1,5
Прочееразмеры: 21x36,5x21 см
Длина сетевого шнура1,2 м
Вес, кг1,26
Съемный кувшин из высококачественного пластика объемом 1.5 л. Двусторонняя шкала уровня наполнения. 2 скоростных режима. Импульсный режим. Стальной нож с 4 лезвиями. Специальное отверстие в крышке для добавления ингредиентов в процессе работы. Специальная форма ножей для эффективного перемешивания. Съемная крышка. Прорезиненные нескользящие ножки. Удобен в применении и очистке.


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Блендер стационарный Polaris PTB 0207 белый/оранжевый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2120 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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