Блендер погружной Midea MC-BL501 черный

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|Бренд
|Midea
|Тип товара
|Блендеры
|Вакуумное смешивание
|нет
|Материал погружной части
|нержавеющая сталь
|Управление
|механическое
|Тип
|погружной
|Режимы скорости
|плавная регулировка скорости, турборежим
|Работа от аккумулятора
|нет
|Основной цвет
|черный
|Насадки
|нож-измельчитель, венчик, для смешивания
|Мощность, Вт
|1200
|Материал корпуса
|пластик
|Вакуумный насос
|нет
|Комплектация
|блендер, венчик для взбивания, измельчитель
|Количество скоростей
|2
|Емкость измельчителя, л
|0,4
|Дополнительный цвет
|стальной
|Дисплей
|нет
|Функции и особенности
|прорезиненная ручка
|Емкость кувшина, л
|0,7
|Длина сетевого шнура
|1,2 м
|Вес, кг
|1,3
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