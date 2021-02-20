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Блендер погружной Gorenje HB600ORAW белый

Артикул: 310467
  • Блендер погружной Gorenje HB600ORAW белый - фото 1
  • Блендер погружной Gorenje HB600ORAW белый - фото 2
  • Блендер погружной Gorenje HB600ORAW белый - фото 3
  • Блендер погружной Gorenje HB600ORAW белый - фото 4
  • Блендер погружной Gorenje HB600ORAW белый - фото 5
Блендер погружной Gorenje HB600ORAW белый - фото 1
Блендер погружной Gorenje HB600ORAW белый - фото 2
Блендер погружной Gorenje HB600ORAW белый - фото 3
Блендер погружной Gorenje HB600ORAW белый - фото 4
Блендер погружной Gorenje HB600ORAW белый - фото 5
2 240 руб. 
3 040 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310467
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендGorenje
Тип товараБлендеры
Вакуумное смешиваниенет
Вакуумный насоснет
Управлениемеханическое
Типпогружной
Режимы скоростиимпульсный режим, турборежим
Работа от аккумуляторанет
Основной цветбелый
Насадкинож с четырьмя лезвиями
Мощность, Вт600
Материал погружной частиметалл
Материал корпусапластик, металл
Количество скоростей2
Дополнительный цветсеребристый
Дисплейнет
Функции и особенностиколка льда
Отсек для сетевого шнуранет
Прочеепрорезиненная рукоятка
Вес, кг0,9
Надежный мощный мотор вас не подведет. Он сэкономит электроэнергию и прослужит долго. Инновационная форма ножа с четырьмя лезвиями из нержавеющей стали позволяет быстро и тщательно перемешивать, измельчать и смешивать ингредиенты. Вас раздражает шум во время приготовления? Миксеры Gorenje обеспечивают тихую работу даже при максимальной скорости. Регулируемая скорость позволяет перемешивать ингредиенты до задуманной консистенции. Вы можете выбирать между двумя скоростями с помощью мягкой, эргономичной кнопки. Инновационная форма ножа с четырьмя лезвиями из нержавеющей стали позволяет быстро и тщательно перемешивать, измельчать и смешивать ингредиенты.


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Блендер погружной Gorenje HB600ORAW белый - данный товар вы можете купить по цене 2240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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