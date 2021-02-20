Ручка фигурная ЦВЕТОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.)

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Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Фигурная форма делает ее особенной, выделяя из ряда стандартных ручек, а сменный стержень длиной 75 мм поможет продлить срок службы полюбившейся ручки. Диаметр пишущего узла, равный 0,7 мм, создает линию письма, равную 0,5 мм. Поставляется в ярком, красочном дисплее (4 дизайна ассорти без возможности выбора).
Яркая и привлекательная, ручка BRAUBERG "Цветочки" просто не может остаться незамеченной. Спешите оформить заказ в нашем интернет-магазине!
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