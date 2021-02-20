111315, (цена за 15 шт.) Картон цветной А4 МЕЛОВАННЫЙ ВОЛШЕБНЫЙ, 7л. 7цв., в папке, ЮНЛАНДИЯ, 200х290мм, Рыбка

Цветной мелованный картон ЮНЛАНДИЯ обладает плотностью 200 г/м2, имеет глянцевую поверхность, благодаря чему сохраняет четкость, яркость и насыщенность оттенка на протяжении длительного времени. Картон легко режется ножницами, сгибается и клеится. Внутренний блок состоит из 7 листов формата А4. В наборе представлены 5 классических цветов картона и 2 цвета "золото", "серебро".

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