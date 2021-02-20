Карандаш чернографитный ЮНЛАНДИЯ, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус ассорти, с резинкой (200 шт.)

Шестигранная форма сечения корпуса позволяет не скатываться карандашу с поверхности стола во время занятий рисованием. Имеет эластичный пластиковый корпус ассорти. Грифель диаметром 2,05 мм имеет твердость HB и отличается прочностью, не образует острых краев в случае разлома. Карандаш заточен, снабжен ластиком и поставляется в картонной коробке.

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