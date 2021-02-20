Рамка 21х30 см, массив дерева, багет 21 мм, BRAUBERG WOOD, цвет натуральный, стекло (5 шт.)

Рамка BRAUBERG "Wood" предназначена для оформления для фотографий, сертификатов, грамот, дипломов, лицензий формата А4. Имеется возможность вертикального и горизонтального подвеса. Рамка выполнена из дерева натурального цвета и имеет защитное стекло, а также подложку из прочного картона. Ширина багета - 21 мм.

Неизменно высокое качество и привлекательная цена - те самые критерии, которые выделяют продукцию BRAUBERG на рынке канцелярских товаров.

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