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Главная Канцтовары Офисные принадлежности Предметы оформления интерьера Рамка 21х30 см, массив дерева, багет 21 мм, BRAUBERG WOOD, цвет натуральный, стекло (5 шт.)

Рамка 21х30 см, массив дерева, багет 21 мм, BRAUBERG WOOD, цвет натуральный, стекло (5 шт.)

Артикул: 310395
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  • Рамка 21х30 см, массив дерева, багет 21 мм, BRAUBERG WOOD, цвет натуральный, стекло (5 шт.) - фото 1
  • Рамка 21х30 см, массив дерева, багет 21 мм, BRAUBERG WOOD, цвет натуральный, стекло (5 шт.) - фото 2
  • Рамка 21х30 см, массив дерева, багет 21 мм, BRAUBERG WOOD, цвет натуральный, стекло (5 шт.) - фото 3
  • Рамка 21х30 см, массив дерева, багет 21 мм, BRAUBERG WOOD, цвет натуральный, стекло (5 шт.) - фото 4
  • Рамка 21х30 см, массив дерева, багет 21 мм, BRAUBERG WOOD, цвет натуральный, стекло (5 шт.) - фото 5
Рамка 21х30 см, массив дерева, багет 21 мм, BRAUBERG WOOD, цвет натуральный, стекло (5 шт.) - фото 1
Рамка 21х30 см, массив дерева, багет 21 мм, BRAUBERG WOOD, цвет натуральный, стекло (5 шт.) - фото 2
Рамка 21х30 см, массив дерева, багет 21 мм, BRAUBERG WOOD, цвет натуральный, стекло (5 шт.) - фото 3
Рамка 21х30 см, массив дерева, багет 21 мм, BRAUBERG WOOD, цвет натуральный, стекло (5 шт.) - фото 4
Рамка 21х30 см, массив дерева, багет 21 мм, BRAUBERG WOOD, цвет натуральный, стекло (5 шт.) - фото 5
470 руб. 
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Артикул: 310395
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Рамка BRAUBERG "Wood" предназначена для оформления для фотографий, сертификатов, грамот, дипломов, лицензий формата А4. Имеется возможность вертикального и горизонтального подвеса. Рамка выполнена из дерева натурального цвета и имеет защитное стекло, а также подложку из прочного картона. Ширина багета - 21 мм.

Неизменно высокое качество и привлекательная цена - те самые критерии, которые выделяют продукцию BRAUBERG на рынке канцелярских товаров.

Приобрести рамку BRAUBERG "Wood" можно в нашем интернет-магазине. Спешите оформить заказ!



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Самовывоз невозможен
Рамка 21х30 см, массив дерева, багет 21 мм, BRAUBERG WOOD, цвет натуральный, стекло (5 шт.) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 470 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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