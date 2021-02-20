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Главная Канцтовары Бумага Цветная бумага и картон Brauberg 111329, (цена за 20 шт.) Цветная бумага А4 мелованная, 24л. 24цв., на скобе, BRAUBERG ЭКО, 200х280мм, Природа

111329, (цена за 20 шт.) Цветная бумага А4 мелованная, 24л. 24цв., на скобе, BRAUBERG ЭКО, 200х280мм, Природа

Артикул: 310379
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  • 111329, (цена за 20 шт.) Цветная бумага А4 мелованная, 24л. 24цв., на скобе, BRAUBERG ЭКО, 200х280мм, Природа - фото 1
  • 111329, (цена за 20 шт.) Цветная бумага А4 мелованная, 24л. 24цв., на скобе, BRAUBERG ЭКО, 200х280мм, Природа - фото 2
  • 111329, (цена за 20 шт.) Цветная бумага А4 мелованная, 24л. 24цв., на скобе, BRAUBERG ЭКО, 200х280мм, Природа - фото 3
  • 111329, (цена за 20 шт.) Цветная бумага А4 мелованная, 24л. 24цв., на скобе, BRAUBERG ЭКО, 200х280мм, Природа - фото 4
  • 111329, (цена за 20 шт.) Цветная бумага А4 мелованная, 24л. 24цв., на скобе, BRAUBERG ЭКО, 200х280мм, Природа - фото 5
  • 111329, (цена за 20 шт.) Цветная бумага А4 мелованная, 24л. 24цв., на скобе, BRAUBERG ЭКО, 200х280мм, Природа - фото 6
  • 111329, (цена за 20 шт.) Цветная бумага А4 мелованная, 24л. 24цв., на скобе, BRAUBERG ЭКО, 200х280мм, Природа - фото 7
  • 111329, (цена за 20 шт.) Цветная бумага А4 мелованная, 24л. 24цв., на скобе, BRAUBERG ЭКО, 200х280мм, Природа - фото 8
111329, (цена за 20 шт.) Цветная бумага А4 мелованная, 24л. 24цв., на скобе, BRAUBERG ЭКО, 200х280мм, Природа - фото 1
111329, (цена за 20 шт.) Цветная бумага А4 мелованная, 24л. 24цв., на скобе, BRAUBERG ЭКО, 200х280мм, Природа - фото 2
111329, (цена за 20 шт.) Цветная бумага А4 мелованная, 24л. 24цв., на скобе, BRAUBERG ЭКО, 200х280мм, Природа - фото 3
111329, (цена за 20 шт.) Цветная бумага А4 мелованная, 24л. 24цв., на скобе, BRAUBERG ЭКО, 200х280мм, Природа - фото 4
111329, (цена за 20 шт.) Цветная бумага А4 мелованная, 24л. 24цв., на скобе, BRAUBERG ЭКО, 200х280мм, Природа - фото 5
111329, (цена за 20 шт.) Цветная бумага А4 мелованная, 24л. 24цв., на скобе, BRAUBERG ЭКО, 200х280мм, Природа - фото 6
111329, (цена за 20 шт.) Цветная бумага А4 мелованная, 24л. 24цв., на скобе, BRAUBERG ЭКО, 200х280мм, Природа - фото 7
111329, (цена за 20 шт.) Цветная бумага А4 мелованная, 24л. 24цв., на скобе, BRAUBERG ЭКО, 200х280мм, Природа - фото 8
700 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310379
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Набор мелованной (глянцевой) односторонней цветной бумаги плотностью 55 г/м2 включает 24 листа формата А4 (200х280 мм) в 24-х разнообразных и насыщенных однородных цветах. Листы скреплены скобами, легко режутся и сгибаются.

Цветная бумага незаменима при создании аппликаций, поделок и открыток. Помочь создать первые шедевры помогут товары для детского творчества BRAUBERG, которые без труда можно заказать в нашем интернет-магазине за считанные секунды!



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111329, (цена за 20 шт.) Цветная бумага А4 мелованная, 24л. 24цв., на скобе, BRAUBERG ЭКО, 200х280мм, Природа - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 700 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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