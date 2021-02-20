Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Мягкая картонная обложка долго сохраняет привлекательный внешний вид. 80 листов позволят зафиксировать большой объем информации. Линовка блока в клетку дает возможность аккуратно заполнить цифровые значения, а также нанести чертежные зарисовки. Внутренний блок выполнен из офсета белого цвета плотностью 60 г/м2 и крепится к обложке с помощью евроспирали. Малый формат блокнота А6 (114х160 мм) позволит брать его с собой.

Записная книжка МАЛОГО ФОРМАТА (160х114мм) А6, BRAUBERG, 80л., гребень, клетка, Спорт (12 шт.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.