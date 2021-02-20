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Карандаш механический ЮНЛАНДИЯ Юнландик-архитектор, корпус двуцветный, грип, ластик, 0,5мм (48 шт.)

Артикул: 310355
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  • Карандаш механический ЮНЛАНДИЯ Юнландик-архитектор, корпус двуцветный, грип, ластик, 0,5мм (48 шт.) - фото 1
  • Карандаш механический ЮНЛАНДИЯ Юнландик-архитектор, корпус двуцветный, грип, ластик, 0,5мм (48 шт.) - фото 2
  • Карандаш механический ЮНЛАНДИЯ Юнландик-архитектор, корпус двуцветный, грип, ластик, 0,5мм (48 шт.) - фото 3
  • Карандаш механический ЮНЛАНДИЯ Юнландик-архитектор, корпус двуцветный, грип, ластик, 0,5мм (48 шт.) - фото 4
  • Карандаш механический ЮНЛАНДИЯ Юнландик-архитектор, корпус двуцветный, грип, ластик, 0,5мм (48 шт.) - фото 5
  • Карандаш механический ЮНЛАНДИЯ Юнландик-архитектор, корпус двуцветный, грип, ластик, 0,5мм (48 шт.) - фото 6
  • Карандаш механический ЮНЛАНДИЯ Юнландик-архитектор, корпус двуцветный, грип, ластик, 0,5мм (48 шт.) - фото 7
Карандаш механический ЮНЛАНДИЯ Юнландик-архитектор, корпус двуцветный, грип, ластик, 0,5мм (48 шт.) - фото 1
Карандаш механический ЮНЛАНДИЯ Юнландик-архитектор, корпус двуцветный, грип, ластик, 0,5мм (48 шт.) - фото 2
Карандаш механический ЮНЛАНДИЯ Юнландик-архитектор, корпус двуцветный, грип, ластик, 0,5мм (48 шт.) - фото 3
Карандаш механический ЮНЛАНДИЯ Юнландик-архитектор, корпус двуцветный, грип, ластик, 0,5мм (48 шт.) - фото 4
Карандаш механический ЮНЛАНДИЯ Юнландик-архитектор, корпус двуцветный, грип, ластик, 0,5мм (48 шт.) - фото 5
Карандаш механический ЮНЛАНДИЯ Юнландик-архитектор, корпус двуцветный, грип, ластик, 0,5мм (48 шт.) - фото 6
Карандаш механический ЮНЛАНДИЯ Юнландик-архитектор, корпус двуцветный, грип, ластик, 0,5мм (48 шт.) - фото 7
660 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310355
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

Яркий карандаш с нажимным механизмом всегда заточен, готов к работе и дает ровную линию выбранной толщины (в зависимости от толщины грифеля). Благодаря эргономичному корпусу с комфортной зоной захвата, им удобно писать почти так же, как ручкой, а встроенный ластик помогает быстро и легко исправить любую ошибку. Грифель карандаша убирается внутрь корпуса, поэтому даже на дне школьной сумки или пенала такой карандаш не сломается.

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Карандаш механический ЮНЛАНДИЯ Юнландик-архитектор, корпус двуцветный, грип, ластик, 0,5мм (48 шт.) - этот товар вы можете купить по цене 660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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