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Главная Канцтовары Прочая канцелярия Клеящие и корректирующие средства Staff Клейкие ленты 19мм х 20м канцелярские STAFF, КОМПЛЕКТ 8шт., прозрачные, гарантиров. длина (8 шт.)

Клейкие ленты 19мм х 20м канцелярские STAFF, КОМПЛЕКТ 8шт., прозрачные, гарантиров. длина (8 шт.)

Артикул: 310320
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  • Клейкие ленты 19мм х 20м канцелярские STAFF, КОМПЛЕКТ 8шт., прозрачные, гарантиров. длина (8 шт.) - фото 1
  • Клейкие ленты 19мм х 20м канцелярские STAFF, КОМПЛЕКТ 8шт., прозрачные, гарантиров. длина (8 шт.) - фото 2
  • Клейкие ленты 19мм х 20м канцелярские STAFF, КОМПЛЕКТ 8шт., прозрачные, гарантиров. длина (8 шт.) - фото 3
  • Клейкие ленты 19мм х 20м канцелярские STAFF, КОМПЛЕКТ 8шт., прозрачные, гарантиров. длина (8 шт.) - фото 4
  • Клейкие ленты 19мм х 20м канцелярские STAFF, КОМПЛЕКТ 8шт., прозрачные, гарантиров. длина (8 шт.) - фото 5
  • Клейкие ленты 19мм х 20м канцелярские STAFF, КОМПЛЕКТ 8шт., прозрачные, гарантиров. длина (8 шт.) - фото 6
  • Клейкие ленты 19мм х 20м канцелярские STAFF, КОМПЛЕКТ 8шт., прозрачные, гарантиров. длина (8 шт.) - фото 7
  • Клейкие ленты 19мм х 20м канцелярские STAFF, КОМПЛЕКТ 8шт., прозрачные, гарантиров. длина (8 шт.) - фото 8
Клейкие ленты 19мм х 20м канцелярские STAFF, КОМПЛЕКТ 8шт., прозрачные, гарантиров. длина (8 шт.) - фото 1
Клейкие ленты 19мм х 20м канцелярские STAFF, КОМПЛЕКТ 8шт., прозрачные, гарантиров. длина (8 шт.) - фото 2
Клейкие ленты 19мм х 20м канцелярские STAFF, КОМПЛЕКТ 8шт., прозрачные, гарантиров. длина (8 шт.) - фото 3
Клейкие ленты 19мм х 20м канцелярские STAFF, КОМПЛЕКТ 8шт., прозрачные, гарантиров. длина (8 шт.) - фото 4
Клейкие ленты 19мм х 20м канцелярские STAFF, КОМПЛЕКТ 8шт., прозрачные, гарантиров. длина (8 шт.) - фото 5
Клейкие ленты 19мм х 20м канцелярские STAFF, КОМПЛЕКТ 8шт., прозрачные, гарантиров. длина (8 шт.) - фото 6
Клейкие ленты 19мм х 20м канцелярские STAFF, КОМПЛЕКТ 8шт., прозрачные, гарантиров. длина (8 шт.) - фото 7
Клейкие ленты 19мм х 20м канцелярские STAFF, КОМПЛЕКТ 8шт., прозрачные, гарантиров. длина (8 шт.) - фото 8
580 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310320
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендStaff
Тип товара

Имеет гарантированную длину 20 м и ширину 19 мм и обладает высокой клеящей способностью. Обладает прозрачностью и прочностью 35 мкм. Упаковка — термоусадочная пленка. 8 штук в комплекте.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Канцелярская клейкая лента STAFF проста и удобна в использовании. Приобретайте в нашем интернет-магазине!



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Клейкие ленты 19мм х 20м канцелярские STAFF, КОМПЛЕКТ 8шт., прозрачные, гарантиров. длина (8 шт.) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 580 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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