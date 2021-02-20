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Главная Канцтовары Товары для школы Тетради Юнландия 105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов

105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов

Артикул: 310310
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  • 105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 1
  • 105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 2
  • 105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 3
  • 105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 4
  • 105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 5
  • 105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 6
  • 105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 7
  • 105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 8
  • 105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 9
  • 105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 10
  • 105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 11
  • 105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 12
  • 105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 13
  • 105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 14
  • 105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 15
  • 105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 16
105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 1
105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 2
105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 3
105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 4
105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 5
105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 6
105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 7
105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 8
105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 9
105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 10
105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 11
105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 12
105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 13
105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 14
105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 15
105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - фото 16
550 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310310
В наличии
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БрендЮнландия
Тип товара

Внутренний блок плотностью 60 г/м2 из офсетной бумаги содержит 12 листов. Линовка - линия с полями. Обложка изготовлена из импортного мелованного картона. Скрепка надежно скрепляет листы между собой.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Тетрадь – не просто канцелярская принадлежность. Это практически символ школьных лет. Покупайте товары ЮНЛАНДИЯ в нашем интернет-магазине!



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105642, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ, линия, обложка картон, АССОРТИ 5 видов - купить по цене 550 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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