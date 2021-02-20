228666, (цена за 20 шт.) Папка-конверт с кнопкой БОЛЬШОГО ФОРМАТА (300х430 мм), А3, прозрачная, синяя, 0,15 мм, STAFF

Папка-конверт с гладкой фактурой большого формата А3 (300х430 мм) из плотного прозрачного пластика толщиной 150 мкм. Закрывается на защелку-кнопку, что способствует удобству для частого использования и обеспечивает быстрый доступ к бумагам. Вместительность до 100 листов поможет хранить или взять все необходимое. Выполнена в голубом цвете.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Важные документы и ценные бумаги требуют всегда повышенного внимания и деликатного обращения с ними. Безопасность и опрятный их внешний вид обеспечит папка-конверт с кнопкой STAFF, которую без труда можно приобрести в нашем интернет-магазине!