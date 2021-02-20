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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Стержни, чернила, тушь Brauberg 170353, (цена за 20 шт.) Стержни шариковые BRAUBERG, НАБОР 5шт, СИНИЕ, ДЛЯ РУЧЕК ФИГУРНЫХ 75мм, 0,5мм, 170353

170353, (цена за 20 шт.) Стержни шариковые BRAUBERG, НАБОР 5шт, СИНИЕ, ДЛЯ РУЧЕК ФИГУРНЫХ 75мм, 0,5мм, 170353

Артикул: 310280
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  • 170353, (цена за 20 шт.) Стержни шариковые BRAUBERG, НАБОР 5шт, СИНИЕ, ДЛЯ РУЧЕК ФИГУРНЫХ 75мм, 0,5мм, 170353 - фото 1
  • 170353, (цена за 20 шт.) Стержни шариковые BRAUBERG, НАБОР 5шт, СИНИЕ, ДЛЯ РУЧЕК ФИГУРНЫХ 75мм, 0,5мм, 170353 - фото 2
170353, (цена за 20 шт.) Стержни шариковые BRAUBERG, НАБОР 5шт, СИНИЕ, ДЛЯ РУЧЕК ФИГУРНЫХ 75мм, 0,5мм, 170353 - фото 1
170353, (цена за 20 шт.) Стержни шариковые BRAUBERG, НАБОР 5шт, СИНИЕ, ДЛЯ РУЧЕК ФИГУРНЫХ 75мм, 0,5мм, 170353 - фото 2
1 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 310280
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БрендBrauberg
Тип товара

Длина стержня составляет 75 мм. Диаметр пишущего узла 0,7 мм создает ровную линию письма, равную 0,5 мм. Корпус изготовлен из пластика. Имеет евронаконечник. Цвет чернил - синий. Поставляется в пакете с подвесом.

Приобрести набор шариковых стерженей BRAUBERG можно в нашем интернет-магазине.



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170353, (цена за 20 шт.) Стержни шариковые BRAUBERG, НАБОР 5шт, СИНИЕ, ДЛЯ РУЧЕК ФИГУРНЫХ 75мм, 0,5мм, 170353 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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