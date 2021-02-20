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130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая

Артикул: 310279
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  • 130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 1
  • 130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 2
  • 130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 3
  • 130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 4
  • 130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 5
  • 130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 6
  • 130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 7
  • 130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 8
  • 130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 9
  • 130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 10
  • 130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 11
  • 130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 12
  • 130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 13
  • 130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 14
  • 130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 15
  • 130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 16
  • 130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 17
  • 130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 18
  • 130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 19
  • 130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 20
  • 130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 21
130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 1
130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 2
130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 3
130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 4
130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 5
130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 6
130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 7
130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 8
130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 9
130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 10
130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 11
130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 12
130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 13
130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 14
130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 15
130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 16
130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 17
130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 18
130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 19
130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 20
130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - фото 21
510 руб. 
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Артикул: 310279
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендStaff
Тип товара

Бланк формата А4 (198х278 мм) содержит 16 листов офсетной бумаги. Мягкая обложка из мелованного картона и скрепление с помощью скрепок делают изделие износоустойчивым и удобным для хранения. Вертикальная ориентация. Соответствует государственным стандартам документального ведения учета. Утвержден Министерством здравоохранения.

Приобретайте медицинскую карту ребенка BRAUBERG в нашем интернет-магазине!



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130210, (цена за 15 шт.) Медицинская карта ребёнка (Форма № 026/у-2000), А4 (198x278мм), 16л, STAFF, белая - этот товар вы можете купить по цене 510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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