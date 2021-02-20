661721, (цена за 4 шт.) Цветная WASHI-бумага д/декора ВИНТАЖ, 15*15см, самокл, 12л 6 дизайн, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ

В наборе содержится 12 листов самоклеящейся бумаги с 6 различными дизайнами. Два дизайна дополнительно украшены узорами из золотистой фольги. Размер листа 15*15 см удобен для использования в скрап-работах, оформления открыток. Безопасные материалы делают декоративную бумагу пригодной не только для взрослого, но детского творчества.

При необходимости из листа бумаги можно вырезать любые фигуры, клеевая основа позволяет работать с бумагой без использования клея.

Товар относится к среднему ценовому сегменту.

Самоклеящаяся цветная бумага ОСТРОВ СОКРОВИЩ - простой и удобный способ украсить винтажный фотоальбом, открытку или любую поделку! Оригинальные стильные дизайны порадуют покупателей своим разнообразием.