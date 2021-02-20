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Циркуль ЮНЛАНДИЯ пластиковый, 120мм, ассорти, блистер (12 шт.)

Артикул: 310082
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  • Циркуль ЮНЛАНДИЯ пластиковый, 120мм, ассорти, блистер (12 шт.) - фото 1
  • Циркуль ЮНЛАНДИЯ пластиковый, 120мм, ассорти, блистер (12 шт.) - фото 2
  • Циркуль ЮНЛАНДИЯ пластиковый, 120мм, ассорти, блистер (12 шт.) - фото 3
  • Циркуль ЮНЛАНДИЯ пластиковый, 120мм, ассорти, блистер (12 шт.) - фото 4
  • Циркуль ЮНЛАНДИЯ пластиковый, 120мм, ассорти, блистер (12 шт.) - фото 5
  • Циркуль ЮНЛАНДИЯ пластиковый, 120мм, ассорти, блистер (12 шт.) - фото 6
  • Циркуль ЮНЛАНДИЯ пластиковый, 120мм, ассорти, блистер (12 шт.) - фото 7
  • Циркуль ЮНЛАНДИЯ пластиковый, 120мм, ассорти, блистер (12 шт.) - фото 8
Циркуль ЮНЛАНДИЯ пластиковый, 120мм, ассорти, блистер (12 шт.) - фото 1
Циркуль ЮНЛАНДИЯ пластиковый, 120мм, ассорти, блистер (12 шт.) - фото 2
Циркуль ЮНЛАНДИЯ пластиковый, 120мм, ассорти, блистер (12 шт.) - фото 3
Циркуль ЮНЛАНДИЯ пластиковый, 120мм, ассорти, блистер (12 шт.) - фото 4
Циркуль ЮНЛАНДИЯ пластиковый, 120мм, ассорти, блистер (12 шт.) - фото 5
Циркуль ЮНЛАНДИЯ пластиковый, 120мм, ассорти, блистер (12 шт.) - фото 6
Циркуль ЮНЛАНДИЯ пластиковый, 120мм, ассорти, блистер (12 шт.) - фото 7
Циркуль ЮНЛАНДИЯ пластиковый, 120мм, ассорти, блистер (12 шт.) - фото 8
730 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310082
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

Инструмент длиной 120 мм имеет несгибаемые штанги. Изготовлен из пластика. Имеет необычную форму и привлекательный дизайн. Цвет - салатовый с голубым. Упакован в блистер с европодвесом.

С циркулем ЮНЛАНДИЯ чертежные работы станут проще, чем когда-либо! Спешите оформить заказ в нашем интернет-магазине!



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Самовывоз невозможен
Циркуль ЮНЛАНДИЯ пластиковый, 120мм, ассорти, блистер (12 шт.) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 730 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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