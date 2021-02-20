Шило канцелярское большое STAFF, общая длина 150 мм, диаметр иглы 3 мм, ручка черная (10 шт.)

Оснащено иглой диаметром 3 мм и длиной 6 см из металла и удобной пластиковой ручкой черного цвета. Общая длина изделия — 150 мм. Шило обеспечивает прокалывание до 30 листов бумаги. Поставляется в блистере с подвесом.

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