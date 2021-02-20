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Главная Канцтовары Прочая канцелярия Канцелярские мелочи Staff Шило канцелярское большое STAFF, общая длина 150 мм, диаметр иглы 3 мм, ручка черная (10 шт.)

Шило канцелярское большое STAFF, общая длина 150 мм, диаметр иглы 3 мм, ручка черная (10 шт.)

Артикул: 310066
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  • Шило канцелярское большое STAFF, общая длина 150 мм, диаметр иглы 3 мм, ручка черная (10 шт.) - фото 1
  • Шило канцелярское большое STAFF, общая длина 150 мм, диаметр иглы 3 мм, ручка черная (10 шт.) - фото 2
  • Шило канцелярское большое STAFF, общая длина 150 мм, диаметр иглы 3 мм, ручка черная (10 шт.) - фото 3
  • Шило канцелярское большое STAFF, общая длина 150 мм, диаметр иглы 3 мм, ручка черная (10 шт.) - фото 4
  • Шило канцелярское большое STAFF, общая длина 150 мм, диаметр иглы 3 мм, ручка черная (10 шт.) - фото 5
Шило канцелярское большое STAFF, общая длина 150 мм, диаметр иглы 3 мм, ручка черная (10 шт.) - фото 1
Шило канцелярское большое STAFF, общая длина 150 мм, диаметр иглы 3 мм, ручка черная (10 шт.) - фото 2
Шило канцелярское большое STAFF, общая длина 150 мм, диаметр иглы 3 мм, ручка черная (10 шт.) - фото 3
Шило канцелярское большое STAFF, общая длина 150 мм, диаметр иглы 3 мм, ручка черная (10 шт.) - фото 4
Шило канцелярское большое STAFF, общая длина 150 мм, диаметр иглы 3 мм, ручка черная (10 шт.) - фото 5
490 руб. 
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Артикул: 310066
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендStaff
Тип товара

Оснащено иглой диаметром 3 мм и длиной 6 см из металла и удобной пластиковой ручкой черного цвета. Общая длина изделия — 150 мм. Шило обеспечивает прокалывание до 30 листов бумаги. Поставляется в блистере с подвесом.

Привлекательная цена и хорошее качество - основные качества данного товара.

Большое канцелярское шило STAFF - необходимый офисный атрибут. Спешите приобрести все необходимое для работы с документацией от бренда STAFF в нашем интернет-магазине!



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Самовывоз невозможен
Шило канцелярское большое STAFF, общая длина 150 мм, диаметр иглы 3 мм, ручка черная (10 шт.) - купить по цене 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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