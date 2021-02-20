Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(495)137-52-98
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Гелевые ручки Pensan Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, АССОРТИ, игольч.узел 0,5мм,линия 0,4мм,дисплей, (60 шт.)

Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, АССОРТИ, игольч.узел 0,5мм,линия 0,4мм,дисплей, (60 шт.)

Артикул: 309972
Скидки до 10% на канцелярию по промокодам!
  • Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, АССОРТИ, игольч.узел 0,5мм,линия 0,4мм,дисплей, (60 шт.) - фото 1
  • Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, АССОРТИ, игольч.узел 0,5мм,линия 0,4мм,дисплей, (60 шт.) - фото 2
  • Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, АССОРТИ, игольч.узел 0,5мм,линия 0,4мм,дисплей, (60 шт.) - фото 3
  • Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, АССОРТИ, игольч.узел 0,5мм,линия 0,4мм,дисплей, (60 шт.) - фото 4
  • Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, АССОРТИ, игольч.узел 0,5мм,линия 0,4мм,дисплей, (60 шт.) - фото 5
  • Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, АССОРТИ, игольч.узел 0,5мм,линия 0,4мм,дисплей, (60 шт.) - фото 6
  • Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, АССОРТИ, игольч.узел 0,5мм,линия 0,4мм,дисплей, (60 шт.) - фото 7
  • Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, АССОРТИ, игольч.узел 0,5мм,линия 0,4мм,дисплей, (60 шт.) - фото 8
  • Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, АССОРТИ, игольч.узел 0,5мм,линия 0,4мм,дисплей, (60 шт.) - фото 9
  • Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, АССОРТИ, игольч.узел 0,5мм,линия 0,4мм,дисплей, (60 шт.) - фото 10
  • Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, АССОРТИ, игольч.узел 0,5мм,линия 0,4мм,дисплей, (60 шт.) - фото 11
  • Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, АССОРТИ, игольч.узел 0,5мм,линия 0,4мм,дисплей, (60 шт.) - фото 12
Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, АССОРТИ, игольч.узел 0,5мм,линия 0,4мм,дисплей, (60 шт.) - фото 1
Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, АССОРТИ, игольч.узел 0,5мм,линия 0,4мм,дисплей, (60 шт.) - фото 2
Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, АССОРТИ, игольч.узел 0,5мм,линия 0,4мм,дисплей, (60 шт.) - фото 3
Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, АССОРТИ, игольч.узел 0,5мм,линия 0,4мм,дисплей, (60 шт.) - фото 4
Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, АССОРТИ, игольч.узел 0,5мм,линия 0,4мм,дисплей, (60 шт.) - фото 5
Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, АССОРТИ, игольч.узел 0,5мм,линия 0,4мм,дисплей, (60 шт.) - фото 6
Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, АССОРТИ, игольч.узел 0,5мм,линия 0,4мм,дисплей, (60 шт.) - фото 7
Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, АССОРТИ, игольч.узел 0,5мм,линия 0,4мм,дисплей, (60 шт.) - фото 8
Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, АССОРТИ, игольч.узел 0,5мм,линия 0,4мм,дисплей, (60 шт.) - фото 9
Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, АССОРТИ, игольч.узел 0,5мм,линия 0,4мм,дисплей, (60 шт.) - фото 10
Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, АССОРТИ, игольч.узел 0,5мм,линия 0,4мм,дисплей, (60 шт.) - фото 11
Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, АССОРТИ, игольч.узел 0,5мм,линия 0,4мм,дисплей, (60 шт.) - фото 12
1 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 309972
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
БрендPensan
Тип товараРучки гелевые

В ручках серии "Soft Gel Fine" используется качественный наконечник толщиной 0,5 мм с шариком из карбида вольфрама. Качественные чернила ярких цветов в совокупности с игольчатым типом наконечника обеспечат аккуратную линию письма без пропусков толщиной 0,5 мм. Стержень заменяем.

Ручки, представленные в дисплее: синие - 25 штук, черные - 25 штук, красные - 10 штук.

Ручка PENSAN "Soft Gel Fine" - комфортное письмо в сочетании с высоким качеством гелевых чернил. Не упустите возможность приобрести в нашем интернет-магазине!



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, АССОРТИ, игольч.узел 0,5мм,линия 0,4мм,дисплей, (60 шт.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...