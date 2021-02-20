Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech, ЧЕРНАЯ, игольчатый узел 0,7мм, линия 0,35мм, 2240/25 (50 шт.)

Удобная зона захвата снабжена рифлением, которое препятствует скольжению пальцев и обеспечивает комфортное письмо.

Швейцарский никелево-серебряный игольчатый наконечник обеспечит более качественное и долговечное письмо, а в совокупности с масляными чернилами пониженной вязкости гарантирует письмо без пропусков. Пишущий узел толщиной 0,7 мм проводит линию 0,35 мм. Стержень заменяем.

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