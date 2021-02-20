Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, розовый (6 шт.)

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|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Этот инструмент имеет довольно простое устройство, но, несмотря на это, весьма эффективно выполняет свою главную функцию — обеспечит качественное скрепление документов.
Степлер известного немецкого бренда BRAUBERG способен скрепить до 12 листов, что позволит экономить рабочее время. Стандартный размер скоб №10 подходит для бумаги различной средней плотности. Глубина закладки бумаги - 47 мм. Данная модель может выступать в качестве антистеплера, позволяющего разжать закрепленные скобы более качественно, не нанося повреждений ни материалу, ни кончикам пальцев. Корпус изготовлен из пластика. За счет миниатюрных размеров не займет на рабочем столе много места, а ярко-розовое сочетание с классическим серым станет отличным акцентом в интерьере.
Безупречное немецкое качество степлера BRAUBERG "Original" по доступной цене навсегда станет незаменимым помощником при работе с документацией.
Только в нашем интернет-магазине есть все необходимое для организации успешной трудовой деятельности!
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