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Главная Канцтовары Товары для школы Тетради Brauberg 403579, (цена за 60 шт.) Тетрадь 18л. BRAUBERG линия, обложка картон, РИСУНОЧЕК

403579, (цена за 60 шт.) Тетрадь 18л. BRAUBERG линия, обложка картон, РИСУНОЧЕК

Артикул: 309876
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  • 403579, (цена за 60 шт.) Тетрадь 18л. BRAUBERG линия, обложка картон, РИСУНОЧЕК - фото 1
  • 403579, (цена за 60 шт.) Тетрадь 18л. BRAUBERG линия, обложка картон, РИСУНОЧЕК - фото 2
  • 403579, (цена за 60 шт.) Тетрадь 18л. BRAUBERG линия, обложка картон, РИСУНОЧЕК - фото 3
  • 403579, (цена за 60 шт.) Тетрадь 18л. BRAUBERG линия, обложка картон, РИСУНОЧЕК - фото 4
  • 403579, (цена за 60 шт.) Тетрадь 18л. BRAUBERG линия, обложка картон, РИСУНОЧЕК - фото 5
  • 403579, (цена за 60 шт.) Тетрадь 18л. BRAUBERG линия, обложка картон, РИСУНОЧЕК - фото 6
  • 403579, (цена за 60 шт.) Тетрадь 18л. BRAUBERG линия, обложка картон, РИСУНОЧЕК - фото 7
  • 403579, (цена за 60 шт.) Тетрадь 18л. BRAUBERG линия, обложка картон, РИСУНОЧЕК - фото 8
  • 403579, (цена за 60 шт.) Тетрадь 18л. BRAUBERG линия, обложка картон, РИСУНОЧЕК - фото 9
  • 403579, (цена за 60 шт.) Тетрадь 18л. BRAUBERG линия, обложка картон, РИСУНОЧЕК - фото 10
  • 403579, (цена за 60 шт.) Тетрадь 18л. BRAUBERG линия, обложка картон, РИСУНОЧЕК - фото 11
  • 403579, (цена за 60 шт.) Тетрадь 18л. BRAUBERG линия, обложка картон, РИСУНОЧЕК - фото 12
403579, (цена за 60 шт.) Тетрадь 18л. BRAUBERG линия, обложка картон, РИСУНОЧЕК - фото 1
403579, (цена за 60 шт.) Тетрадь 18л. BRAUBERG линия, обложка картон, РИСУНОЧЕК - фото 2
403579, (цена за 60 шт.) Тетрадь 18л. BRAUBERG линия, обложка картон, РИСУНОЧЕК - фото 3
403579, (цена за 60 шт.) Тетрадь 18л. BRAUBERG линия, обложка картон, РИСУНОЧЕК - фото 4
403579, (цена за 60 шт.) Тетрадь 18л. BRAUBERG линия, обложка картон, РИСУНОЧЕК - фото 5
403579, (цена за 60 шт.) Тетрадь 18л. BRAUBERG линия, обложка картон, РИСУНОЧЕК - фото 6
403579, (цена за 60 шт.) Тетрадь 18л. BRAUBERG линия, обложка картон, РИСУНОЧЕК - фото 7
403579, (цена за 60 шт.) Тетрадь 18л. BRAUBERG линия, обложка картон, РИСУНОЧЕК - фото 8
403579, (цена за 60 шт.) Тетрадь 18л. BRAUBERG линия, обложка картон, РИСУНОЧЕК - фото 9
403579, (цена за 60 шт.) Тетрадь 18л. BRAUBERG линия, обложка картон, РИСУНОЧЕК - фото 10
403579, (цена за 60 шт.) Тетрадь 18л. BRAUBERG линия, обложка картон, РИСУНОЧЕК - фото 11
403579, (цена за 60 шт.) Тетрадь 18л. BRAUBERG линия, обложка картон, РИСУНОЧЕК - фото 12
640 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 309876
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Внутренний блок плотностью 60 г/м2 из офсетной бумаги в линию с полями. Содержит 18 листов. Обложка изготовлена из импортного мелованного картона. Скрепка надежно скрепляет листы между собой.

Высокое качество по доступной цене - основные преимущества данного товара.

Тетради BRAUBERG являются главными помощниками школьников. Все необходимое для успешной учебной дейтельности приобретайте в нашем интернет-магазине!



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403579, (цена за 60 шт.) Тетрадь 18л. BRAUBERG линия, обложка картон, РИСУНОЧЕК - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 640 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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