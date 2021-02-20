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Главная Канцтовары Товары для школы Тетради Staff Тетрадь бумвинил А5 96л. гребень, офсет №1, клетка, с полями, STAFF, СИНИЙ (10 шт.)

Тетрадь бумвинил А5 96л. гребень, офсет №1, клетка, с полями, STAFF, СИНИЙ (10 шт.)

Артикул: 309813
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  • Тетрадь бумвинил А5 96л. гребень, офсет №1, клетка, с полями, STAFF, СИНИЙ (10 шт.) - фото 1
  • Тетрадь бумвинил А5 96л. гребень, офсет №1, клетка, с полями, STAFF, СИНИЙ (10 шт.) - фото 2
  • Тетрадь бумвинил А5 96л. гребень, офсет №1, клетка, с полями, STAFF, СИНИЙ (10 шт.) - фото 3
  • Тетрадь бумвинил А5 96л. гребень, офсет №1, клетка, с полями, STAFF, СИНИЙ (10 шт.) - фото 4
  • Тетрадь бумвинил А5 96л. гребень, офсет №1, клетка, с полями, STAFF, СИНИЙ (10 шт.) - фото 5
  • Тетрадь бумвинил А5 96л. гребень, офсет №1, клетка, с полями, STAFF, СИНИЙ (10 шт.) - фото 6
  • Тетрадь бумвинил А5 96л. гребень, офсет №1, клетка, с полями, STAFF, СИНИЙ (10 шт.) - фото 7
  • Тетрадь бумвинил А5 96л. гребень, офсет №1, клетка, с полями, STAFF, СИНИЙ (10 шт.) - фото 8
  • Тетрадь бумвинил А5 96л. гребень, офсет №1, клетка, с полями, STAFF, СИНИЙ (10 шт.) - фото 9
  • Тетрадь бумвинил А5 96л. гребень, офсет №1, клетка, с полями, STAFF, СИНИЙ (10 шт.) - фото 10
  • Тетрадь бумвинил А5 96л. гребень, офсет №1, клетка, с полями, STAFF, СИНИЙ (10 шт.) - фото 11
  • Тетрадь бумвинил А5 96л. гребень, офсет №1, клетка, с полями, STAFF, СИНИЙ (10 шт.) - фото 12
Тетрадь бумвинил А5 96л. гребень, офсет №1, клетка, с полями, STAFF, СИНИЙ (10 шт.) - фото 1
Тетрадь бумвинил А5 96л. гребень, офсет №1, клетка, с полями, STAFF, СИНИЙ (10 шт.) - фото 2
Тетрадь бумвинил А5 96л. гребень, офсет №1, клетка, с полями, STAFF, СИНИЙ (10 шт.) - фото 3
Тетрадь бумвинил А5 96л. гребень, офсет №1, клетка, с полями, STAFF, СИНИЙ (10 шт.) - фото 4
Тетрадь бумвинил А5 96л. гребень, офсет №1, клетка, с полями, STAFF, СИНИЙ (10 шт.) - фото 5
Тетрадь бумвинил А5 96л. гребень, офсет №1, клетка, с полями, STAFF, СИНИЙ (10 шт.) - фото 6
Тетрадь бумвинил А5 96л. гребень, офсет №1, клетка, с полями, STAFF, СИНИЙ (10 шт.) - фото 7
Тетрадь бумвинил А5 96л. гребень, офсет №1, клетка, с полями, STAFF, СИНИЙ (10 шт.) - фото 8
Тетрадь бумвинил А5 96л. гребень, офсет №1, клетка, с полями, STAFF, СИНИЙ (10 шт.) - фото 9
Тетрадь бумвинил А5 96л. гребень, офсет №1, клетка, с полями, STAFF, СИНИЙ (10 шт.) - фото 10
Тетрадь бумвинил А5 96л. гребень, офсет №1, клетка, с полями, STAFF, СИНИЙ (10 шт.) - фото 11
Тетрадь бумвинил А5 96л. гребень, офсет №1, клетка, с полями, STAFF, СИНИЙ (10 шт.) - фото 12
540 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 309813
В наличии
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БрендStaff
Тип товара

Внутренний блок содержит 96 листов офсетной бумаги плотностью 60 г/м2. Обложка изготовлена из бумвинила. Линовка - клетка. Евроспираль надежно скрепляет листы между собой. Белизна - 92%. Формат А5.

Тетрадь STAFF с увеличенным объемом листов и форматом станет выгодным приобретением на долгое время! Покупайте товары для ведения записей в нашем интернет-магазине!



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Самовывоз невозможен
Тетрадь бумвинил А5 96л. гребень, офсет №1, клетка, с полями, STAFF, СИНИЙ (10 шт.) - стоимость товара 540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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