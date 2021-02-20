Нож канцелярский 9 мм BRAUBERG Delta, автофиксатор, цвет корпуса голубой, блистер (8 шт.)

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|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Специальное лезвие из углеродистой стали шириной 9 мм движется по металлическим направляющим, фиксируется системой блокировки лезвия. Имеется надежный автоматический фиксатор длины лезвия, благодаря чему конструкция не деформируется при работе. Затупившийся конец лезвия легко удалить, отломив небольшой фрагмент. Стильный прочный пластиковый корпус голубого цвета. Поставляется в блистере в европодвесом.
Данный товар относится к среднему ценовому сегменту. Высокое качество по доступной цене.
С канцелярским ножом BRAUBERG "Delta" процесс резания станет удобным и быстрым! Спешите приобрести все необходимое для успешной трудовой деятельности в нашем интернет-магазине!
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