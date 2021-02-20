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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Принадлежности для черчения Maped 210721, (цена за 10 шт.) Линейка пластик 30 см, гибкая, MAPED (Франция) "Twist'n'Flex", тонированная, европодвес

210721, (цена за 10 шт.) Линейка пластик 30 см, гибкая, MAPED (Франция) "Twist'n'Flex", тонированная, европодвес

Артикул: 309757
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  • 210721, (цена за 10 шт.) Линейка пластик 30 см, гибкая, MAPED (Франция) &quot;Twist'n'Flex&quot;, тонированная, европодвес - фото 1
  • 210721, (цена за 10 шт.) Линейка пластик 30 см, гибкая, MAPED (Франция) &quot;Twist'n'Flex&quot;, тонированная, европодвес - фото 2
  • 210721, (цена за 10 шт.) Линейка пластик 30 см, гибкая, MAPED (Франция) &quot;Twist'n'Flex&quot;, тонированная, европодвес - фото 3
210721, (цена за 10 шт.) Линейка пластик 30 см, гибкая, MAPED (Франция) &quot;Twist'n'Flex&quot;, тонированная, европодвес - фото 1
210721, (цена за 10 шт.) Линейка пластик 30 см, гибкая, MAPED (Франция) &quot;Twist'n'Flex&quot;, тонированная, европодвес - фото 2
210721, (цена за 10 шт.) Линейка пластик 30 см, гибкая, MAPED (Франция) &quot;Twist'n'Flex&quot;, тонированная, европодвес - фото 3
890 руб. 
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Артикул: 309757
В наличии
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210721, (цена за 10 шт.) Линейка пластик 30 см, гибкая, MAPED (Франция) "Twist'n'Flex", тонированная, европодвес - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 890 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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