229033, Пенал-косметичка BRAUBERG, силикон, Paris, 20х5х6 см

Пенал прямоугольной формы с одним вместительным отделением застегивается на молнию с удобным силиконовым бегунком. Размер - 20х5х6 см. Поставляется в прозрачной пластиковой коробке с европодвесом.

Пенал имеет оптимальный размер для размещения в нем не только письменных принадлежностей, но и повседневных мелочей, аксессуаров, таким образом может выполнять роль универсальной сумочки, которую можно всегда взять с собой. Удобный и вместительный пенал не займет много места в школьном ранце или рюкзаке.

Универсальные косметички BRAUBERG - это высокое качество и проработанные до мелочей модели с современным дизайном и широким функционалом. На протяжении 15 лет наши специалисты сосредоточены на разработке, производстве и совершенствовании товаров повседневного спроса для детей и взрослых. Именно поэтому BRAUBERG знают и выбирают по всей стране.

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