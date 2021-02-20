Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(495)137-52-98
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Канцтовары Товары для школы Рюкзаки, ранцы, сумки Tiger Family 228970, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Twilight Sparkle, ЛИЦЕНЗИЯ, 35х31х19 см

228970, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Twilight Sparkle, ЛИЦЕНЗИЯ, 35х31х19 см

Артикул: 309623
Скидки до 10% на канцелярию по промокодам!
  • 228970, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Twilight Sparkle, ЛИЦЕНЗИЯ, 35х31х19 см - фото 1
  • 228970, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Twilight Sparkle, ЛИЦЕНЗИЯ, 35х31х19 см - фото 2
  • 228970, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Twilight Sparkle, ЛИЦЕНЗИЯ, 35х31х19 см - фото 3
  • 228970, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Twilight Sparkle, ЛИЦЕНЗИЯ, 35х31х19 см - фото 4
  • 228970, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Twilight Sparkle, ЛИЦЕНЗИЯ, 35х31х19 см - фото 5
  • 228970, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Twilight Sparkle, ЛИЦЕНЗИЯ, 35х31х19 см - фото 6
  • 228970, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Twilight Sparkle, ЛИЦЕНЗИЯ, 35х31х19 см - фото 7
  • 228970, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Twilight Sparkle, ЛИЦЕНЗИЯ, 35х31х19 см - фото 8
  • 228970, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Twilight Sparkle, ЛИЦЕНЗИЯ, 35х31х19 см - фото 9
  • 228970, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Twilight Sparkle, ЛИЦЕНЗИЯ, 35х31х19 см - фото 10
  • 228970, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Twilight Sparkle, ЛИЦЕНЗИЯ, 35х31х19 см - фото 11
  • 228970, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Twilight Sparkle, ЛИЦЕНЗИЯ, 35х31х19 см - фото 12
  • 228970, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Twilight Sparkle, ЛИЦЕНЗИЯ, 35х31х19 см - фото 13
228970, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Twilight Sparkle, ЛИЦЕНЗИЯ, 35х31х19 см - фото 1
228970, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Twilight Sparkle, ЛИЦЕНЗИЯ, 35х31х19 см - фото 2
228970, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Twilight Sparkle, ЛИЦЕНЗИЯ, 35х31х19 см - фото 3
228970, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Twilight Sparkle, ЛИЦЕНЗИЯ, 35х31х19 см - фото 4
228970, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Twilight Sparkle, ЛИЦЕНЗИЯ, 35х31х19 см - фото 5
228970, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Twilight Sparkle, ЛИЦЕНЗИЯ, 35х31х19 см - фото 6
228970, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Twilight Sparkle, ЛИЦЕНЗИЯ, 35х31х19 см - фото 7
228970, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Twilight Sparkle, ЛИЦЕНЗИЯ, 35х31х19 см - фото 8
228970, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Twilight Sparkle, ЛИЦЕНЗИЯ, 35х31х19 см - фото 9
228970, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Twilight Sparkle, ЛИЦЕНЗИЯ, 35х31х19 см - фото 10
228970, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Twilight Sparkle, ЛИЦЕНЗИЯ, 35х31х19 см - фото 11
228970, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Twilight Sparkle, ЛИЦЕНЗИЯ, 35х31х19 см - фото 12
228970, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Twilight Sparkle, ЛИЦЕНЗИЯ, 35х31х19 см - фото 13
3 170 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 309623
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендTiger Family
Тип товара

Ранцы для начальной школы серии "Nature Quest" были протестированы и получили сертификат в категории «Эргономичный товар» от ассоциации IGR e.V* (Германия).

Лицензионный дизайн "My Little Pony".

В основном отделении ранца можно легко и быстро разместить учебники и тетради, а также воспользоваться прижимными перегородками на резинке. Внутри ранца имеется вкладыш для заполнения расписания уроков на внутренней стенке крышки ранца.

Ранец легко открывать и закрывать одной рукой с любой стороны - основное отделение имеет долговечную реверсивную молнию с двумя фирменными бегунками.

Нести ранец будет удобно не только на плечах, но и в руке, за прочную уплотненную ручку. Также имеется специальная петелька из плетеной нейлоновой нити для подвешивания на крючок парты.

Съемный нагрудный ремешок уменьшает нагрузку на спину.

В боковых карманах на резинке можно разместить бутылочку или термос.

Декоративный брелок-подвеска в подарок.

Светоотражающие элементы расположены с четырех сторон, чтобы сделать маленького пешехода заметным на дороге. Устойчивое дно изготовлено из прорезиненного материала и надежно защищает учебники и тетради от намокания. Качественный водоотталкивающий материал не позволяет грязи въедаться, поэтому ранец легко чистить влажной тряпочкой.

Все материалы и красители проверены на отсутствие вредных веществ и аллергенов в соответствии с европейским стандартом качества и безопасности.

Ранец упакован в плотный ПЭТ пакет с замком Zip Lock, который сохранит качество и товарный вид при хранении и транспортировке.

*Международная ассоциация IGR e.V (Германия, Нюрнберг) специализируется на проблемах спины. Членами ассоциации являются профессионалы и эксперты, в том числе физиотерапевты, учителя физкультуры, врачи, а также организации, занимающиеся проблемами здоровья спины и позвоночника. Девизом ассоциации стал лозунг «Мы укрепляем вашу спину!» Испытания продукции проходили в соответствии с выбранными стандартами (DIN 33419 и EN ISO 15537) и директивами для эргономики и профессиональной безопасности.



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
228970, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Nature Quest, Twilight Sparkle, ЛИЦЕНЗИЯ, 35х31х19 см - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...