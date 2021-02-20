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Главная Товары для красоты и здоровья Антибактериальные средства Спрей для рук с антибактериальным действием 200 мл. ЛИНКОМИР

Спрей для рук с антибактериальным действием 200 мл. ЛИНКОМИР

Артикул: 309592
Спрей для рук с антибактериальным действием 200 мл. ЛИНКОМИР
99 руб. 
290 руб. 
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Артикул: 309592
В наличии
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БрендNoname
Тип товараСпрей для рук с антибактериальным действием
Спрей «ЛинкоМир»  -  профилактика коронавирусной инфекции , в том числе и глаз, благодаря входящему в состав самому безопасному антисептику, который не имеет аналогов ни в России ни за рубежом - бензилдиметил 3-миристоиламинопропил аммония хлорид (производное миристиновой кислоты).
Спрей ЛИНКОМИР эффективный в отношении всех 4 групп существующих в мире возбудителей – бактерии, вирусы, грибы и простейшие.  То есть, даже не зная возбудителя, Вы всегда попадете в цель.
Содержит вещества, убирающие белковые и жировые отложения, что делает идеально чистой ладонь
Спрей для рук с антибактериальным действием Линкомир рекомендован к применению медикам (клиникам, оптикам, больницам),  дальнобойщикам, людям, кто работает с людьми и деньгами, аэропорты , косметические салоны, магазины, практически все учреждения, которые находятся в контакте с людьми.

-Содержит дезинфицирующий агент - самый безопасный антисептик последнего поколения (производное миристиновой кислоты)

-Удаляет с кожи рук любые виды загрязнений

-Содержит увлажняющий агент, разрешенный в офтальмологии

-Отсутствует  раздражающий  эффект

-Без спирта!!

-Спрей не требуется смывать  водой или вытирать салфеткой

-Безопасная смена контактных линз в любых ситуациях

-Идеально подходит для людей, ведущих активный образ жизни

-Удобен в путешествиях

-Удобный флакон для ношения в сумке

- Изделие прошло государственную регистрацию

Не заменяет и не отменяет мытья рук с мылом, а служит дополнительным средством дезинфекции.


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Самовывоз невозможен
Спрей для рук с антибактериальным действием 200 мл. ЛИНКОМИР - купить по цене 99 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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